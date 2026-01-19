Preposition y el túnel del tiempo: Datos que quizás no recuerdes de la última media década

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo de las carreras de caballos despierta una pasión que trasciende la propiedad de los ejemplares. El fanático hípico vive cada competencia a plenitud y, en muchos casos, entrega su lealtad a un purasangre que apenas comienza a conquistar su corazón. Esa conexión mágica entre el caballo y el pueblo es el motor de este deporte en el país y más allá de sus fronteras.

El arranque de la temporada 2026 fue el escenario de un evento fuera de lo común. El importado Preposition firmó una actuación contundente el pasado viernes con una victoria por 21 cuerpos y medio de ventaja.

Semejante dominio obligó a una revisión histórica de los registros. El análisis de las actuaciones más destacadas en el óvalo caraqueño arrojó un listado de lujo: las cinco victorias más contundentes de la media década, un grupo de proezas que hoy recupera vigencia gracias a Preposition

El club de los 20 cuerpos: La Rinconada

La historia reciente registra hitos similares. El 10 de enero de 2021, la yegua Paomi Police logró un éxito aplastante con una diferencia de 20 cuerpos y medio. Aquella tarde, la arena de La Rinconada fue testigo de un monólogo que quedó grabado en la memoria de los apostadores.

Ese mismo nivel de dominio lo exhibió Juan Valdez el día de su debut, el 23 de marzo del 2025. El ejemplar cruzó la meta con una luz de 21 cuerpos y tres cuartos sobre sus rivales, una de las demostraciones más imponentes para un potro que apenas realizaba sus primeros pasos en el hipismo rentado.

Los hitos del 2025: Un año de galopes solitarios

El año pasado también aportó nombres a esta selecta lista de velocistas incansables. El 1 de junio de 2025, otro importado, Tapit Tale, brilló con luz propia al desprenderse de sus perseguidores por una ventaja de 19 cuerpos y tres cuartos.

Pocas semanas después, el 6 de julio, el Clásico Internacional Fuerza Armada Nacional (GI) ofreció un espectáculo inusual para una prueba de largo aliento. El ejemplar Padel se impuso con 19 cuerpos y un cuarto de diferencia frente a Vino Tinto, que debió conformarse con el segundo lugar en una de las carreras más exigentes del calendario.

El récord de Toro Salvaje: Los últimos 5 años La Rinconada

Pese a los registros anteriores, la cifra más impactante del recuento pertenece a Toro Salvaje. El 3 de agosto de 2025, el hijo de Curlin, bajo la efectiva conducción de Jhonathan Aray y la preparación de Gabriel Márquez, fulminó los cronómetros y a sus oponentes. Su ventaja de 24 cuerpos y un cuarto se mantiene como el listón más alto de la década en el óvalo de Coche

Preposition: Importado con un gran futuro en La Rinconada

La irrupción de Preposition en la lista de victorias astronómicas cierra con broche de oro un inicio de temporada electrizante. El ejemplar se suma al selecto grupo de purasangres que desafiaron la lógica de la paridad en la pista para establecer monólogos inolvidables.

Su nombre queda grabado junto a los de Paomi Police y Toro Salvaje como testimonio de una superioridad física poco común en los últimos cinco año. La Rinconada celebra el surgimiento de una estrella que promete convertir cada una de sus salidas en una cita obligatoria con la historia.