El 5y6 nacional no tiene competencia: Ganadores con seis cobran más de $2.000 este domingo en La Rinconada

La segunda reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 18 de enero, constó de 10 competencias y destacó por la disputa de dos eventos de grado: el Clásico Andrés Bello (GII), donde se impuso la potra Forever Beatriz, y el Clásico Francisco de Miranda (GII), conquistado por el ejemplar Banderas.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.203.039.480,00, de los cuales Bs. 28.425.527,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.109.641.319,20.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

La primera válida logró el triunfo de la yegua importada Etna's Napper, con la monta de Oliver Medina y presentada por Carlos Luis Uzcátegui, dejó crono de 73,4 para los 1.200 metros del trayecto, además de abonar un dividendo de Bs. 55,35 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, el cuatroañero Noqueador fue el ganador, bajo la conducción de Francisco Quevedo y preparado por Fernando Parilli Tota, registró un tiempo de 73,2 para los 1.200 metros. Su victoria representó un dividendo de Bs. 291,58 a ganador.

La racha de Fernando Parilli Tota continuó en la tercera válida del 5y6 gracias a la contundente demostración de Baco. Con la monta de José Alejandro Rivero, el purasangre aseguró la segunda foto del preparador en la jornada dominical, con un pago de Bs. 69,85 por concepto de ganador.

Mientras que la ganadora de la cuarta válida del 5y6 nacional fue Fantastic Shot. La pupila de Rohendy Gámez, que contó con la monta del jinete Robert Capriles, registró una marca de 68,3 para el recorrido de 1.100 metros. El triunfo de la yegua dejó en taquilla Bs. 279,64 a ganador.

En la quinta válida se disputó la edición 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII), donde el tresañero Banderas alcanzó la consagración. Bajo la monta de Johan Aranguren y la preparación de Gabriel Márquez, el potro agenció un tiempo de 85.4 para el trayecto de 1,400 metros, resultado que sorprendió con un dividendo de Bs. 771,61 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida del 5y6 nacional, prueba en la que Orolinda sentenció la victoria. Con la conducción de Jaime Lugo Jr., la yegua permitió que el entrenador Fernando Parilli Tota completara un destacado triplete de triunfos en la tarde dominical. La vencedora devolvió un dividendo de Bs. 399,67 por boleto ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 02 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (2767) y cada uno pagó un total de Bs. 10.273,05, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (140), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 783.153,66. Dicho monto al cambio oficial del Banco Central de Venezuela equivale en divisa a $2.273.