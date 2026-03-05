De los Grado 1 a las carreras por rating: El curioso regreso de Saudi Crown en Oaklawn Park tras 249 días sin correr

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, inicia su semana hípica de cuatro jornadas este jueves 5 de marzo. La programación consta de nueve competencias y la campana inicial sonará a las 12:30 p.m. (Hora del Centro).

Dentro de la cartelera, la séptima carrera —disputada en 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena— acapara las miradas. Entre los diez inscritos destaca un corredor de máxima jerarquía, cuyos allegados aprovecharon una condición de carrera novedosa para este escenario para facilitar su regreso.

El regreso de un estelar: Saudi Crown

En el lote de diez contendientes (programado para las 3:35 p.m. Hora del Centro), sobresale el número 1, Saudi Crown. El destacado corredor de cinco años (cumplidos este 2026) vuelve al ruedo tras 8 meses y 6 días fuera de las pistas. Su participación es posible gracias a que el evento está restringido para ejemplares con un rating de 78 a 88.

Bajo el entrenamiento de Brad Cox, Saudi Crown contará con la monta de Luis Sáez. El ganador del Pennsylvania Derby (G1) de 2023 no corre desde el pasado cuando fue anotado en el Hanshin Stakes en Churchill Downs, donde finalizó en la séptima posición.

Cotizado como el gran favorito con un momio de 1-1 en el Morning Line, Saudi Crown medirá fuerzas ante Bendoog, ganador en Meydan que defiende el establo de Bill Mott con Jaime Torres, y Cooke Creek, conducido por el boricua Ramón Vázquez para la cuadra de Mike Maker.

Como preparación final, el hijo de Always Dreaming trabajó el pasado 27 de febrero en la arena de Oaklawn, registrando 49.1 segundos para los 800 metros en pista rápida. Este es su único ejercicio oficial registrado en el óvalo de Arkansas previo a este compromiso.

La campaña de este descendiente de Always Dreaming en New Narration resume 7 victorias en 16 salidas, con una producción superior a los $3.4 millones en premios.