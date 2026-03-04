Venezuela establece el “Día Nacional del Rap” en honor a Canserbero

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, las autoridades han decretado oficialmente el 11 de marzo como el nuevo Día Nacional del Rap en Venezuela, en homenaje al legado del icónico rapero Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, nacido precisamente en esa fecha.

Reconocimiento al rap como movimiento cultural

La decisión fue anunciada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un gran encuentro con jóvenes venezolanos en Caracas.

Este nuevo día conmemorativo surge a raíz de una propuesta presentada por representantes del movimiento cultural del hip hop y rap del país, quienes resaltaron la influencia, trayectoria y logros del género en más de tres décadas de desarrollo artístico.

El acto, que contó con alta energía juvenil, subrayó cómo el rap ha trascendido de ser una expresión alternativa a convertirse en un vehículo de identidad, orgullo nacional e incluso herramienta de unión social entre generaciones.

El hip hop venezolano en el escenario internacional

Una parte clave de la discusión para establecer el Día Nacional del Rap fue mostrar la evolución y el éxito del género más allá de las fronteras venezolanas.

Durante el encuentro, representantes del rap y el hip hop subrayaron los logros de artistas nacionales que han llevado la música urbana venezolana a escenarios internacionales y premios globales.

Figuras como Apache, McKlopedia, Lil Supa, Gaby Lonia, Neutro Shorty, Gonadl1, Big Soto, entre otros, han destacado por su talento y resonancia internacional, demostrando que el movimiento va mucho más allá de lo local y se ha consolidado como una fuerza cultural de gran alcance.

Canserbero: una inspiración para sus fans

Nacido el 11 de marzo de 1988 en Caracas, Canserbero se destacó durante su carrera por letras profundas, críticas sociales y una autenticidad que lo llevó a convertirse en uno de los rappers más influyentes no solo de Venezuela sino del rap en español.

A pesar de su temprana partida en 2015, su música, como los álbumes “Vida” (2010) y “Muerte” (2012), sigue siendo referencia obligada en el género, abordando temas como la vida, la injusticia y la reflexión urbana con una crudeza poética que marcó a toda una generación.