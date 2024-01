Canserbero y la "crónica de su muerte anunciada"

Este 19 de enero de 2024, a los fanáticos del rapero Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, les toca el trago amargo de recordar aquel 2015, cuando a tan solo dos semanas del año, la primera alarma del día fue el hallazgo del cuerpo sin vida del artista, quien para el momento se encontraba en la cúspide del éxito, lo que vaticinaba una carrera intachable pero con fuertes obstáculos a su paso.

González era además de músico, un activista social que a través de sus letras transmitía su rechazo a ciertas conductas que se desarrollaron en esos años. Asimismo, manifestaba su preocupación por los adolescentes que se perdían en los suburbios de la delincuencia y las drogas, lo que ponía en jaque a quienes se lucraban de este tipo de adicciones. Pero, no solo eso, el caraqueño gritó a "vox populi" el sinsabor que le provocaban los malos gobiernos, la dictadura y la represión al pueblo, salpicando a los máximos líderes venezolanos.

Al momento de saber que Tirone había fallecido a sus 26 años y luego de una importante gira por Europa y Latinoamérica, la mente de muchos comenzó a maquinar sobre la verdad de los hechos, por lo que la versión de que había asesinado a Carlos Molnar y luego se había suicidado, perdía fuerzas al sospechar lo que hoy finalmente se sabe; fue asesinado al igual que su productor, nada más y nada menos que por su mánager y "amiga", Natalia Améstica.

Para nadie es un secreto que el intérprete de "Mundo de Piedra", tenía una pluma impecable. Sus temas se adaptaban perfectamente a quien los escuchara, pues tenían la facilidad de narrar en tres o cuatro minutos la realidad de lo que estaban viviendo. De igual forma, era una forma de desahogo que lo ayudó a soltar lo que tenía atrapado en su mente y corazón, como lo hizo con "Ley de hielo" dedicada a su madre Leticia Coromoto Oramas, quien murió cuando él tenía apenas nueve años.

Pero... ¿cómo podríamos llegar a creer en la versión de que "predijo" su muerte?

Al ser una máquina con la escritura, El "Chamo González" demostró ser un visionario en algunos de sus temas, que precisamente para estos momentos vuelven a salir a la luz. Cuando murió, aumentaron las reproducciones de "Es épico", una letra que fue estrenada en el año 2012 y pertenecía a su álbum "Muerte". Allí, Canserbero habla de cómo mató a un hombre llamado Carlos, el mismo escenario que se pintaba para el día de su partida física.

Pero no solo eso, en la historia el rapero narra cómo entró en un "trance" luego de haber cometido el asesinato, y finalmente fue lanzado al vacío logrando llamar la atención de los alrededores, igual que se contaba en el inicio del caso sobre su muerte. "Hey, lloro de la arrech*r$ mientras en la acera caigo, escucho a una señora que grita que mataron a Carlos, solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el bastard# que mató a mi hermano", se escucha.

"Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo, me dije: "Aún no he ido al más allá" Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. "No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel", pensé pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás cayendo en pica", refirió el artista.

Pero, esto no queda aquí... Tirone tenía muy clara la idea de las traiciones que podía sufrir a su alrededor, siendo una persona triunfante sabía que la envidia también estaría a la orden del día. De esta manera lo plasmó en su canción "Jeremías 17:5", un sencillo que hace guiño a lo vivido con Natalia, la mujer que le abrió tantos caminos en la música, pero decidió cerrárselos en su vida. Considerada su amiga y socia, se convirtió en el dedo índice que señaló el día y la hora de su muerte.

""Maldito sea el hombre que confía en otro hombre", gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien en el planeta de la hipocresía (...) Esta es pa' ti, pa' ti, tú que me traicionaste a mí y me das la mano, con tu cara 'e "yo no fui" y yo inocente te la di porque todavía no sabía que tu risita venía con la fecha ya vencía", es parte del tema.

En otro fragmento, lleno de indignación el rapero dice: "El más traidor puede que lo tengas de frente bebiendo tus frías, o compartiendo tu cena caliente. Ojalá se ahoguen los que siempre mienten y una vez en el infierno, que se quemen para siempre. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo".

La traición tocó su puerta

Ese 19 de enero de 2015, González no imaginaba que el fin de su vida llegaría a los 26 años y de la mano de la persona que menos imaginó. De acuerdo a las declaraciones de Natalia y Guillermo Améstica, el artista nacido en Caracas fue dopado con Alpram, y, una vez inconsciente resultó vilmente apuñalado por su representante, posterior a ello lo llevaron a la cocina para que darle tubazos en su cara y destruir su mandíbula.

Con ayuda de las autoridades venezolanas, idearon la escena para que pareciera un homicidio-suicidio y, por ello tomaron la decisión de aventarlo desde la terraza ubicada en la residencia Camino Real de Maracay. Desde entonces, el deceso de Canserbero tocó los corazones de aquellos que seguían su música y de otros que lo conocieron luego de lo sucedido y se engancharon con su propuesta.

"No se muere el que se va, solo se muere el que se olvida" - Canserbero.