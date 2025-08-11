Excandidata al Miss Venezuela habla de la mala cirugía plástica que le hicieron

Suscríbete a nuestros canales

María José Brito, representó en el año 2015 al estado Carabobo en el Miss Venezuela. Sin embargo, detrás de esa historia de belleza, glamour y alegría, existió un momento muy delicado por una mala cirugía que le hicieron estando en competencia.

Mal momento

La belleza criolla sostuvo hace algunos meses una entrevista, hablando de la delicada situación que vivió en el certamen más importante del país. Aseguró que la mala intervención la llevó a vivir mucha desesperación por los comentarios en las plataformas digitales.

“La gente tenía un desconocimiento de lo que yo estaba viviendo, lo difícil que fue ese momento, el querer sonreír y no poder hacerlo, querer gesticular, pero no poder mover la boca. La parálisis que tenía producto de la cirugía estética, impedía que lo pudiera hacer”, indicó en la emotiva conversación.

La periodista que hoy tiene una academia llamada Marijó Escuela de Modelos, no dejó que las malas opiniones la afectaran y siguió su pasó en el certamen llegando a la final con mucha fuerza.

Perdieron se gana

Aunque no se llevó la corona logró dejar una huella en el concurso ganando en la gala interactiva la banda de Miss Actitud. también participó en el Miss Venezuela Mundo 2015, siendo 2da finalista.

“Nunca se me olvida que los zapatos de la final eran dos tallas menos. Fueron dos horas que aguante con esos zapatos, después no los podía quitar de lo apretado y con los dedos dormidos”, destacó.