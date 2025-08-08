Emblemática Miss Venezuela reveló propuesta inadecuada que recibió

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2013 y ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018, Migbelis Castellanos enfrentó duras críticas por su peso, el cual no era el “adecuado” según muchos comentarios para una reina de belleza. Precisamente durante este tiempo la presentadora de Univisión confesó haber recibido una propuesta inadecuada de un productor.

Aunque la venezolana goza de gran popularidad en televisión internacional, siendo muy querida por el público hispano gracias a su trabajo en ‘Desiguales’, no siempre fue así, pues en los inicios de su carrera su peso seguía siendo tema de debate.

Señalada como “gorda”, Migbelis Castellanos no se detuvo en su sueño de entrar en la pantalla y su ida de Venezuela a Estados Unidos contribuyó a su éxito en Univisión, que fue la cadena que le abrió las puertas. Su espontaneidad, madurez y sello propio fueron clave para el grupo de mujeres talentosas que están al frente del programa.

Propuesta inadecuada

En el podcast de ‘Desiguales, Todos opinamos’, con Carolina Sandoval como invitada especial, Migbelis Castellanos reveló la propuesta inadecuada de un productor de televisión que recibió cuando su peso era controversial.

Según explicó, se trataba de una serie de reality para hacerle bajar de peso semana tras semana, en la cual la despojarían de su banda y corona como una de show.

"'Vamos a utilizarlo a nuestro favor vamos a llevarte al programa con tu banda y tu corona y hacemos que el director del concurso, en vivo te quite la corona y la banda, te pesan y luego hacemos como un reality semana a semana de cuántas libra vas perdiendo... la gente va a conectar contigo, cuando te quiten la banda y la corona vas a llorar'", comentó.

La respuesta de la presentadora fue un rotundo “no”, pues su imagen no se iba a prestar para un programa bochornoso.