MLB: Jeff Kent vuelve a superar a Bonds y es el único elegido al HOF por el comité de la era contemporánea

Suscríbete a nuestros canales

El Comité de la Era Contemporánea (Contemporary Baseball Era Committee) del Béisbol de Grandes Ligas (MLB) reveló este domingo el nombre del próximo inmortal en ingresar al Salón de la Fama. En una votación que presentaba leyendas como Barry Bonds y Roger Clemens, la sorpresa la dio el exsegunda base Jeff Kent, quien fue elegido para unirse al templo de Cooperstown.

Jeff Kent, el Nuevo Inmortal

Cercano a las 8:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos), el comité hizo el anuncio oficial. El infielder Jeff Kent se convirtió en el único seleccionado en la boleta, al recibir 14 de los 16 votos posibles. La elección de Kent, un jugador que se quedó corto en su décimo y último año en la boleta regular de la Asociación de Escritores de Béisbol (BBWAA), reivindica su legado como uno de los mejores bateadores de su posición.

Durante sus 17 temporadas en la MLB, Kent se destacó por su inusual poder ofensivo para un segunda base.

Líder Histórico: Acumuló 351 de sus 377 jonrones mientras jugaba en la segunda base, una marca que lo convierte en el líder histórico de cuadrangulares en esa posición.

Acumuló 351 de sus 377 jonrones mientras jugaba en la segunda base, una marca que lo convierte en el líder histórico de cuadrangulares en esa posición. Producción Total: Sus 1,518 carreras impulsadas (RBI) lo colocan entre los mejores productores de la historia.

Su llegada a los Gigantes de San Francisco en 1997 marcó un antes y un después en su carrera, donde formó una temida dupla en la ofensiva junto a Barry Bonds. En sus seis temporadas con los Gigantes, Kent mantuvo un promedio de bateo de .297 y un OPS de .903, superando las 100 carreras impulsadas cada año.

El MVP

El punto culminante de su carrera llegó en el año 2000, cuando su desempeño en temporada regular fue tan impresionante que logró arrebatarle el prestigioso Premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional a su compañero de equipo, Barry Bonds, un logro que consolidó su estatus como una de las figuras más importantes de su generación.

Además, Kent demostró capacidad para rendir bajo la máxima presión, registrando un OPS de .840 y conectando nueve jonrones en 49 juegos de postemporada.

Una Boleta de Nombres Estelares

La boleta presentada por el Comité de la Era Contemporánea era una de las más complejas y debatidas de los últimos años, con figuras de gran renombre:

No Seleccionados: Nombres icónicos como Barry Bonds, Roger Clemens, el legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela y el temible bateador Gary Sheffield (quien también se quedó corto en la votación regular) no lograron alcanzar el umbral de elección.

Votación de Otros Candidatos Notables

La elección de Kent resalta aún más su logro, dado que ninguno de los otros candidatos notables estuvo cerca de la cifra mágica de 12 votos (asumiendo que 12 era el mínimo requerido para 75% si 16 votaron, pero usaremos el dato de que recibió 14 votos de 16).