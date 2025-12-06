Sin Límite: Irad Ortiz Jr reafirma su dominio con récord absoluto de ganancias en la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz, Jr. ha escrito un nuevo capítulo en la historia del hipismo al establecer el récord de ganancias de todos los tiempos para una sola temporada en Norteamérica. Sus ejemplares acumularon la impresionante cifra de $39,2229,860 durante el año 2025 hasta la fecha de hoy sábado seis de diciembre del 2025.

Este logro, que lo reafirma como el "Rey del Turf", se concretó durante la jornada del jueves en el óvalo de Gulfstream Park. La hazaña tuvo lugar en la novena carrera del programa, al ser la cuarta victoria de Ortiz, Jr. en ese día. El hito se materializó a bordo del ejemplar Pulstar, un corredor entrenado por el reconocido preparador Wesley Ward, y así sella la nueva marca histórica.

La proeza cobra una dimensión mayor al considerar que Ortiz, Jr. superó su propia marca. El estelar jinete ya ostentaba el récord anterior, establecido apenas en 2023, cuando sus ganancias totales ascendieron a $39,193,365. El hecho de batir su propio registro en un margen de solo dos años es una prueba irrefutable de la consistencia, el nivel competitivo excepcional y la selectividad de montas que caracterizan al puertorriqueño.

La temporada 2025 de Irad Ortiz, Jr. no solo se define por las ganancias monetarias, sino por una efectividad implacable en los principales clásicos, demostrando que su nombre es sinónimo de triunfo en cualquier pista del circuito estadounidense. Este nuevo récord marca un estándar inalcanzable para la mayoría de sus colegas y consolida su legado como uno de los jinetes más productivos de todos los tiempos.

Estadísticas de Irad Ortiz, Jr. en la Temporada 2025

El éxito de Ortiz, Jr. se sustenta en cifras contundentes que reflejan su eficacia y volumen de trabajo durante la temporada:

Categoría Total Porcentaje Ganancias $39,229,860 Monturas 1.547 Victorias (1º) 333 23% Segundos (2º) 280 Terceros (3º) 216 ITM (Dentro del Dinero) 826 54% Victorias en Stakes 62 20% Victorias en Stakes Clasificados 35 19%

El jinete esta por finalizar la temporada con al menos una media de éxito de más del 50% de sus montas al finalizar en la pizarra (ITM), lo que reafirma su estatus como el jinete más rentable y dominante de la hípica moderna.

Victoria sabatina: Irad Ortiz Jr. Aqueduct Stakes (G2)

Durante la tarde de este sábado, el hipódromo de Nueva York celebró un extenso programa de 11 carreras que incluyó un total de seis pruebas selectivas. En este marco competitivo de alto nivel, el jinete boricua logró una victoria crucial que contribuyó a su cifra récord.

Ortiz, Jr. se llevó el triunfo en el Demoiselle Stakes, una prueba de Grado 2 exclusiva para potrancas de dos años y que puso en juego un premio de $250.000. El estelar jinete condujo a la victoria a la potranca Zany, lo que demuestra su habilidad para ganar en los eventos más importantes del calendario.

La victoria en el Demoiselle Stakes no solo añadió una victoria selectiva más a su palmarés de 2025, sino que también subraya su presencia dominante en los principales recintos de la costa este de Estados Unidos.