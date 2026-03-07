WBC: Cristopher Sánchez logró récord en Clásicos Mundiales

Suscríbete a nuestros canales

El loanDepot park de Miami fue el escenario de un suceso inédito en la historia del Clásico Mundial de Beisbol durante el enfrentamiento inaugural entre República Dominicana y Nicaragua. Cristopher Sánchez, abridor del conjunto quisqueyano, inscribió su nombre en los libros de registros al completar una entrada de cuatro ponches.

Suele afirmarse que en el beisbol siempre existe la posibilidad de presenciar un evento nunca antes visto. Esta premisa se cumplió de forma inmediata en la primera entrada del compromiso. El lanzador zurdo inició su labor enfrentando al nicaragüense Chase Dawson, a quien logró retirar por la vía del ponche. No obstante, un wild pitch permitió que el bateador alcanzara la primera base, manteniendo vivo el turno para la ofensiva centroamericana.

Un inicio complicado bajo la presión de Miami

Tras el incidente del primer out no concretado, la selección de Nicaragua aprovechó el descontrol momentáneo del serpentinero dominicano. Benjamín Alegría e Ismael Munguía conectaron sencillos consecutivos, seguidos por un boleto negociado por Mark Vientos. Esta secuencia congestionó las almohadillas sin outs en la pizarra y permitió que Nicaragua tomara la ventaja temprana de una carrera por cero.

Ante un escenario de bases llenas y la amenaza de un rally mayor, Sánchez ajustó su mecánica y apeló a su repertorio de lanzamientos quebrados. El estelar de los Filis de Filadelfia procedió a dominar a los siguientes tres bateadores de forma consecutiva. Omar Mendoza, Emanuel Trujillo y Melvin Novoa fueron retirados por la vía del ponche, cerrando el episodio y limitando el daño estructural para la escuadra dominicana.

El registro oficial de los cuatro ponches en un inning

Con esta actuación, Cristopher Sánchez se convirtió oficialmente en el primer lanzador en la historia de todas las ediciones del Clásico Mundial de Beisbol en registrar cuatro ponches en una sola entrada. Este fenómeno ocurre cuando el tercer strike es fallido por el receptor y el corredor llega a salvo a la base, obligando al lanzador a obtener outs adicionales por la misma vía para finalizar el segmento.