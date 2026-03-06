Bad Bunny saborea la victoria de Shohei Ohtani en Japón

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny disfrutó de la tercera fecha del Clásico Mundial de Beisbol en Japón, donde vio debutar a la selección y su máxima estrella Shohei Ohtani, aplaudido por su grand slam.

El artista hizo una breve pausa en sus activades para asistir al Tokyo Dame, donde se le vio desde una zona privilegiada viendo el partido. En ocasiones, se notó atento y celebrando cada carrera de Japón frente China Taipéi con un marcado a favor de los nacionales.

Bad Bunny tiene un concierto pendiente el Tokyo, el 07 de marzo, como parte de su exitosa gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, siendo la primera vez que el boricua ofrece un espectáculo en Asia.

Artistas presentes en el debut de Japón

Durante la justa deportiva se apreciaron otras estrellas del espectáculo atentos al partido como Timothée Chalamet, nominado al Oscar 2026; Josh Safdie, director de la película ‘Marty Supreme’; el reconocido DJ Steve Aoki.

Aunque ninguno de los famosos interactuó entre sí, se mostraron interesados en cada jugada de la selección japonesa que ganó 13-0, siendo el momento del grand slam de la estrella de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, el momento más eufórico.

Tema oficial del Clásico Mundial de Beisbol

'Make It Count' es un guiño a las sedes de esta disputa deportiva que se celebra en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, tres lugares que comparten una misma pasión por el deporte. Por ello, la selección Becky G, Myke Towers y Yeonjun, miembro de Tomorrow X Together, para darle vida a la canción, disponible en todas las plataformas digitales.

Esta producción musical es la primera para que se realiza para festejar el torneo a cargo del reconocido Tainy, dos veces ganador del Grammy, y que posee experiencia trabajando con Bad Bunny, Dua Lipa o Justin Bieber.