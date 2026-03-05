MLB. Sandy Alcántara estuvo cuchillo en su última salida previa al Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Sandy Alcántara despejó las dudas sobre su estado de forma tras completar una actuación impecable en el triunfo de los Marlins de Miami 2-0 sobre los Astros de Houston. En su tercera apertura de los entrenamientos de primavera, que sirve además como preparación final para el Clásico Mundial de Beisbol, el derecho retiró a los nueve bateadores que enfrentó en tres entradas de labor con cuatro abanicados.

Tras una salida previa ante los Nacionales de Washington donde permitió tres carreras y necesitó 28 pitcheos para retirar un solo episodio, la mejoría en el control y la potencia de sus envíos fue notable. En esta ocasión, Alcántara empleó 43 lanzamientos para completar su cuota, de los cuales 31 fueron strikes, manteniendo a la ofensiva de Houston fuera de balance durante toda su estancia en el montículo.

Un arsenal de élite con métricas superiores

Los datos de rastreo confirmaron que su repertorio ha recuperado el nivel que lo llevó a lo más alto de las Grandes Ligas. Su sinker promedió las 97.6 millas por hora con un movimiento horizontal de 16.7 pulgadas, generando un 37.5% de fallos por parte de los bateadores.

Complementó su labor con una recta de cuatro costuras a 97.5 millas por hora, lo que obligó a los rivales a lidiar con dos tipos de lanzamientos de velocidad similar, pero con trayectorias opuestas. El máximo registro de velocidad alcanzó las 98.9 millas por hora, confirmando que su brazo se encuentra en plenitud física.

El repertorio de pitcheos quebrados también mostró una evolución positiva. Tanto el sweeper como el cutter registraron una tasa de un 50% de swings perdidos, mientras que su slider obtuvo una calificación de 107 en la métrica de Stuff+. En términos generales, el arsenal completo del lanzador promedió 103 en Stuff+, con una tasa de strikes abanicados del 29.6%.

Preparación lista para el Clásico Mundial

Esta actuación llega en el momento preciso para la selección de República Dominicana. La combinación de velocidad, movimiento y capacidad para generar fallos en la zona de strike indica que Alcántara ha superado las inconsistencias propias del inicio de la pretemporada. El derecho será el encargado de lanzar ante Venezuela el próximo 11 de marzo.