Xavi es el favorito para dirigir a esta selección

La Real Federación de Futbol de Marruecos (FRMF) ha oficializado un cambio estructural profundo en la dirección técnica de los Leones del Atlas. Tras una etapa marcada por hitos históricos, Walid Regragui deja su cargo como seleccionador nacional, abriendo paso a una transición estratégica que apunta hacia el Mundial 2026 y el proyecto a largo plazo denominado Morocco 2030.

El fin de la era Regragui en Marruecos

Walid Regragui cierra su ciclo al frente del combinado magrebí después de haber transformado la narrativa del fútbol africano. Bajo su mando, Marruecos alcanzó las semifinales en el Mundial de Qatar 2022, finalizando en cuarta posición, y recientemente logró el subcampeonato en la Copa África 2026.

La salida se produjo en términos cordiales, con una despedida formal en Rabat donde el propio técnico expresó su deseo de dar un paso al costado. Fouzi Lekjaa, presidente de la FRMF, reconoció públicamente la labor del entrenador, subrayando que su gestión sentó las bases competitivas para la próxima década.

Mohamed Ouahbi asume el mando para el Mundial 2026

La Federación ha designado a Mohamed Ouahbi como el encargado de liderar a la selección absoluta de forma inmediata. Ouahbi llega con el respaldo de haber conquistado el campeonato del mundo con la selección Sub 20 de Marruecos, un perfil que encaja con la intención federativa de promover el talento joven formado en el sistema nacional.

Xavi Hernández en los papeles

A pesar del nombramiento de Ouahbi, el nombre de Xavi Hernández permanece en la agenda prioritaria de Marruecos. Según informes cercanos a la Federación, el técnico catalán era la opción predilecta para tomar el mando de inmediato; sin embargo, las circunstancias temporales impidieron el acuerdo. Xavi optó por no asumir un proyecto con el Mundial a tan corta distancia.

La posibilidad de que el exentrenador del FC Barcelona tome las riendas de la selección marroquí se mantiene abierta para el periodo post-Mundial. El desempeño del equipo en la cita mundialista determinará si la FRMF reactiva las negociaciones con el estratega español, quien sigue siendo el favorito para liderar el proyecto hacia el año 2030.