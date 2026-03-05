Estados Unidos aplasta a los Rockies en su último ensayo previo al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Estados Unidos cerró su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) con una contundente victoria de 14-4 sobre los Rockies de Colorado este miércoles 4 de marzo en Arizona. El encuentro sirvió como la última vitrina de exhibición antes de que el conjunto de las barras y las estrellas inicie oficialmente su camino hacia la defensa del título este viernes en Houston.

Festival de cuadrangulares en Arizona

La ofensiva estadounidense dio una muestra de lo que pueden esperar sus rivales en el torneo. Aaron Judge, Alex Bregman, Will Smith, Paul Goldschmidt y Byron Buxton conectaron cuadrangulares, castigando sin piedad al pitcheo de los Rockies. La profundidad del equipo también se hizo notar desde la banca, con Brice Turang impulsando dos carreras y el joven Pete Crow-Armstrong sumando dos imparables.

"Esta es una oportunidad única en la vida", comentó Aaron Judge tras el encuentro. "Tener la oportunidad de estar rodeado de la grandeza que tenemos aquí (MVP, ganadores del Cy Young, campeones de la Serie Mundial) será una experiencia increíble. No solo juegas por tu país, sino que también aprendes de los mejores".

El emotivo regreso de Clayton Kershaw

El momento más significativo de la jornada ocurrió cuando el tres veces ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, saltó al montículo. A sus 37 años, el histórico lanzador de los Dodgers regresó del retiro —tras una carrera de 18 temporadas— para representar a su país.

Aunque su labor estadística fue discreta, permitiendo dos carreras y un jonrón solitario de Mickey Moniak, Kershaw fue despedido con una ovación de pie por parte de los aficionados presentes. El zurdo logró retirar dos outs antes de abandonar el diamante. "Fue especial. Pensé que nunca volvería a lanzar una pelota, así que poder hacerlo con el uniforme de Estados Unidos en el pecho es algo que anhelaba", confesó el veterano.

Camino al debut frente a Brasil

Con la fase de preparación concluida, el equipo estadounidense se trasladará a Houston para debutar este viernes en el Grupo B contra la selección de Brasil. El as de los San Francisco Giants, Logan Webb, ha sido confirmado como el abridor para este primer encuentro de la fase de grupos. Estados Unidos comparte sector con Brasil, Gran Bretaña, México e Italia, en lo que promete ser uno de los grupos más competitivos del certamen.