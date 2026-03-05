Estados Unidos autoriza vuelos de American Airlines hacia Venezuela ¿Desde cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de los Estados Unidos (USDOT) aprobó este miércoles 4 de marzo a la empresa American Airlines reanudar vuelos comerciales directos hacia Caracas y Maracaibo. Este cambio le permitirá a muchos venezolanos reducir los traslados entre ambos países.

Desde dónde serán los vuelos de American Airlines

Según la agencia de noticias Reuters, las operaciones se realizarán desde el Aeropuerto Internacional de Miami a través de su aerolínea regional, Envoy. La resolución, firmada por el secretario de Transporte Sean Duffy, anula formalmente la orden emitida en 2019 que suspendía el tráfico aéreo entre ambos países por razones de seguridad y tensiones políticas.

Este desbloqueo responde a una petición directa del presidente Donald Trump, formulada en enero tras conversaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el fin de normalizar los servicios de transporte.

Como parte del protocolo para la reactivación, delegados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) visitaron Caracas la semana pasada para auditar los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, un requisito indispensable para el aterrizaje de aeronaves con matrícula estadounidense.

Cuándo comenzarán los vuelos

American Airlines, que operó de forma ininterrumpida en Venezuela desde 1987 hasta la suspensión en 2019, recupera así su posición como el principal operador estadounidense en el país. La aerolínea ha señalado que la frecuencia diaria planificada no solo facilitará los viajes de negocios y turismo, sino que también servirá como un canal vital para misiones de carácter humanitario.

A pesar de esta apertura técnica, que cuenta con una validez de dos años, el Departamento de Estado mantiene a Venezuela bajo la designación de "No viajar" en sus alertas para ciudadanos estadounidenses.

Hasta el momento, American Airlines no ha anunciado la fecha exacta del vuelo inaugural, aunque se espera que el cronograma de ventas se active en las próximas semanas tras la confirmación del USDOT.