Clásico Mundial: ¿Otra vez? Keibert Ruiz castiga a Venezuela con este soberbio batazo

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela no ha tenido suerte en sus encuentros de preparación de cara al Clásico Mundial de Beisbol, el cual está a punto de comenzar y lo más impresionante, es que en esta jornada nuevamente fueron castigados por un compatriota: el receptor Keibert Ruiz.

En el duelo de ayer, los dirigidos por Omar López cayeron 3 carreras por 1 ante los Astros de Houston y el cuadrangular que marcó la diferencia fue protagonizado por el experimentado catcher Carlos Pérez (venezolano).

Keibert Ruiz castiga a la selección de Venezuela:

Mientras que Keibert Ruiz, otro receptor venezolano, se encargó de ser el villano hoy ante la selección nacional, igualmente con un bambinazo en el cual el duelo pasó de estar apenas por una rayita (2-1) a poner 5-1 a favor de los Nacionales de Washington.

El careta de los Nacionales vino a consumir turno con un par de corredores en circulación y dos outs, ante un Christian Suárez que había lanzado cinco lanzamientos malos consecutivos.

Ante esa situación, Ruiz fue agresivo y a pesar que el envío terminó cayendo, Keibert logró leerlo perfectamente, para desaparecer la pelota cerca del poste del jardín izquierdo, trayendo tres rayitas a la registradora.

¿Preocupa la ofensiva de Venezuela?

Más allá de esos dos batazos, lo que más está generando preocupación en estos dos amistosos es la ofensiva venezolana, acumulando hasta el momento dos carreras anotadas en 17 capítulos, aunque en primera instancia se decía que los maderos eran el fuerte de la selección.

Venezuela no tendrá más duelos de preparación y debutan este viernes a la 1:00pm (hora venezolana) contra la novena de Países Bajos.