Clásico Mundial: Venezuela mueve el lineup para su juego de preparación contra Washington

La sorpresiva derrota ante los Astros de Houston, del pasado martes por la noche, ya quedó atrás. Ahora, la Selección de Venezuela tiene enfrente otro duro rival en lo que será su segundo juego de preparación con miras al Clásico Mundial de Beisbol 2026: los Nacionales de Washington.

Venezuela busca más ofensiva

El CACTI Park de West Palm Beach abrirá nuevamente sus puertas para el combinado nacional, quienes esta vez tratarán de sacar a relucir su mejor versión ofensiva. Recordemos que en el primer juego de preparación apenas anotaron una carrera y pegaron siete hits.

Para esta ocasión, el manager Omar López realizó varios movimientos en su lineup con la intención de darle actividad a aquellos peloteros que no fueron titulares en la cita anterior. Es por eso que este miércoles veremos cuatro "caras nuevas" y un orden al bate con varios cambios.

Lineup de Venezuela para enfrentar a Nacionales de Washington

Ronald Acuña Jr. (RF) Javier Sanoja (CF) Luis Arráez (2B) Salvador Pérez (C) Jackson Chourio (DH) Eugenio Suárez (3B) Wilyer Abreu (LF) Willson Contreras (1B) Ezequiel Tovar (SS)

En comparación con el duelo contra Houston, esta vez Javier Sanoja asume el jardín central por un Jackson Chourio que ahora es el bateador designado, rol que había ocupado Eugenio Suárez.

Por su parte, Willson Contreras defiende la inicial y desplaza a Luis Arráez hasta la intermedia, donde había jugado Gleyber Torres. A su vez, Salvador Pérez reemplaza en la receptoría a William Contreras, mientras que Ezequiel Tovar y Eugenio Suárez hacen lo propio en el campocorto y antesala por Andrés Giménez y Maikel García, respectivamente.