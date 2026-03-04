La entrenadora Amelia Green buscará esta hazaña en su carrera profesional en el Gander Stakes de $135,000 del sábado

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de marzo, el hipódromo de Aqueduct, New York, presenta una cartelera de nueve competencias en la que incluyó el Gander Stakes de $135,000 en distancia de 1.600 metros en pista de arena exclusiva para potros de segundo año en carrera.

Minorinconvenience salta como el principal favorito en el Gander Stakes

La cuarta carrera de la jornada fue reservad para Gander Stakes de $135,000 en distancia de una milla en la que la entrenadora Amelia Green buscará asegurar su cuarta victoria en una carrera de stakes con Minorinconvenience y/o You're Lookin Good.

Minorinconvenience, con la monta de Ricardo Santana, Jr., regresa tras más de seis meses de inactividad tras su última victoria en el Funny Cide Stakes, el 27 de agosto en el hipódromo de Saratoga. El hijo de Mendelssohn, propiedad de Green, Amanda Gillman y Upland Flats Racing, ha entrenado de forma constante en la pista de entrenamiento de tierra de Belmont Park para su regreso, incluyendo un tiempo de 1:01.60 el sábado, el segundo más veloz de 14.

La nómina la completan Wamo, Sculcos Folly, Mission Critical, You’re Looking Good, The Obliterator y Anyway. The Gander Stakes, está programado como la cuarta carrera en la tarjeta de nueve carreras del sábado, que también incluye a Maddie May, con $135,000, en la octava carrera. La primera de la jornada inicia a las 2:10 p. m., hora de Venezuela.