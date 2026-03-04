Hipismo

Journalism: Se prepara con bríos para su debut como ejemplar de cuatro años

El triple ganador Grado 1 ejercitó en Santa Anita Park

Darwin Dumont
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 12:00 pm
Journalism: Se prepara con bríos para su debut como ejemplar de cuatro años
En la mañana de este domingo el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, se convirtió en escenario público para observar a Journalism, hijo millonario de Curlin que retomó los entrenamientos hace dos semanas con miras a su reaparecida para la presente temporada, como ejemplar de cuatro años.

Journalism ganador del Preakness Stakes G1

Journalism, ganador del Preakness Stakes (G1), el Santa Anita Derby (G1) y el Haskell Stakes (G1) del año pasado, tuvo su segundo entrenamiento oficial del año en Santa Anita el domingo.

Propiedad de un grupo de inversionistas hizo su aparición en la mañana de ejercicios para el entrenador Michael McCarthy, en el cual realizó un apronte de 800 metros en :49.40, el segundo como bien se indicó, luego del cuarto lugar que obtuvo en la Breeders’ Cup Classic (G1) en noviembre en Del Mar.

Aún se mantiene como fecha tentativa en el Metropolitan Handicap (G1) en junio en Saratoga, para el debut como ejemplar maduro. Así lo aseveró su entrenador McCarthy.

Journalism, hijo de la yegua Mepotism por Uncle Mo, tiene en su haber seis victorias en once presentaciones con una producción de $4,348,880 para sus conexiones.

 

Miércoles 04 de Marzo de 2026
