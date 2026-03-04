Derbi Vasco en Copa del Rey: Real Sociedad y Athletic Club luchan por la Final

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 4 de marzo, el Reale Arena se viste de gala para definir al finalista de la Copa del Rey en el histórico derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Con una ventaja mínima en el global, los locales parten con el favoritismo de las casas de apuestas para sellar su pase al partido por el título.

Análisis de la Real Sociedad: El efecto Matarazzo

Bajo la dirección del estadounidense Pellegrino Matarazzo, el conjunto donostiarra ha experimentado un renacimiento táctico y mental. En sus primeros 12 encuentros al mando, el equipo solo ha registrado una derrota, consolidando una unidad cohesionada que actualmente ocupa la octava posición en la liga nacional.

Ventaja en el global : La Real Sociedad llega con una renta de 1-0 tras imponerse en San Mamés con un gol de Beñat Turrientes.

Fortaleza como local : El Athletic enfrenta una racha negativa en San Sebastián, acumulando 8 visitas consecutivas sin lograr la victoria.

Estado de forma : Vienen de vencer 1-0 al Mallorca, destacando una mejora defensiva que Matarazzo ha priorizado en sus entrenamientos recientes.

Bajas: El equipo no podrá contar con Takefusa Kubo, Álvaro Odriozola e Iñaki Ruperes por lesión.

Análisis del Athletic Club: El desafío de Valverde

Los "leones" de Ernesto Valverde atraviesan una racha de cinco partidos invictos en liga, aunque persisten dudas sobre su estabilidad en las transiciones defensivas. Ocupando el noveno lugar en la tabla, la Copa del Rey representa la oportunidad dorada para salvar la temporada.

Necesidad de remontada : Valverde ha enfatizado que, aunque están en desventaja, el resultado es remontable si el equipo muestra carácter en el Reale Arena.

Dificultades tácticas : El modelo de contrapresión 4-2-3-1 ha sido descifrado por varios rivales, limitando su capacidad de sorpresa.

Ausencias críticas: El Athletic viaja con bajas importantes, incluyendo a Nico Williams y Yeray Álvarez.

Estadísticas y pronóstico de MeridianoBet

En los tres enfrentamientos de esta temporada, el Athletic no ha podido vencer a la Real Sociedad (2 derrotas y 1 empate).

Predicción de goles : Existe una tendencia marcada al intercambio de goles; 8 de los últimos 10 juegos de la Real y 9 de los últimos 10 del Athletic cumplieron con el "ambos anotan" (cuota -120).

Corners: Se prevé un duelo cerrado en las bandas, con una media histórica reciente de menos de 10.5 saques de esquina.

Elección de la redacción: Basado en la solidez defensiva local y el historial reciente en San Sebastián, el pronóstico es una victoria de la Real Sociedad con hándicap (+0.5) (cuota -250).

