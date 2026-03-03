Así luce Rashel Rodríguez de Benacerraf, exanimadora de "Súper Sábado Sensacional"

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado muchos años desde que Rashel Rodríguez de Benacerraf se alejó de la televisión venezolana, pero, dejando un trabajo impecable que muchos recuerdan, en especial por sus entrevistas en “Súper Sábado Sensacional”.

La rubia que estuvo entregando en el país talento y mucho profesionalismo, hoy se mantiene muy guapa y recordando momentos especiales.

Antes y después

La belleza acumula 50,8 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte imágenes y videos de sus labores diarias en casa cocinando, eventos, su pasión por la moda, cuidados y sus memorias en programas.

Recientemente, Rashel posteó un video recordando cuando en 1997 entrevistó a Maite Delgado, como parte de una cobertura especial del Miss Venezuela.

Recordó que no se había graduado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuando estaba cumpliendo sueños en la televisión y con Venevisión.

Rodríguez destacó que su pasión siempre fue comunicar y contar historias al público, que la recibió con enorme cariño en los años noventa, una época increíble de la televisión venezolana.

“En 1997 iniciaba en Venevisión en “Estrenos y Estrellas” y ese año tuve la oportunidad de entrevistar a Maite Delgado, quien debutaba como animadora del Miss Venezuela. Poder hacerlo desde tan temprano marcó mi vida con alegría y gratitud”, escribió.

Entrevistas increíbles

Con su gran oratoria, talento e inglés, Rashel logró realizar entrevistas muy importantes a artistas como Cristian Castro, Ricky Martín, Britney Spears y Lara Dutta, Miss Universo 2000, quien visitó Venezuela.