Animadora de Venevisión rompió el silencio sobre bulto en su seno: "Nos alarmó"

La animadora y actriz venezolana Gesaria Lapietra utilizó las redes sociales para compartir un momento de tensión que vivió, al percatarse de un pequeño bulto en su seno derecho. La criolla estaba manejando junto a su esposo a un centro de salud, en el que se realizó un eco mamario, para conocer de qué se trataba.

Gesaria rompe el silencio

En unos primeros videos, la madre de dos pequeñitas comentó que ya tiene 36 años y es responsabilidad hacerse una mamografía y eco para evitar cualquier enfermedad, que pudiese poner es riesgo su vida.

“Mi llamado es importante, si sienten algo o no, acudan el médico, tal y como manda el mes rosa. Tengo la pelotica en la parte baja de mi seno. Anoche, dormí poco, oré, oramos mucho”, comentó Gesaria, preocupado por la situación.

En este sentido, la criolla extendió palabras de agradecimiento a su esposo, el abogado José Silva, por ser apoyo y compañero en cada momento de su vida.

“Gracias por ser mi apoyo, te amo tanto. Debo confesar que sí, pase la noche pensando un millón de cosas. También declarando que todo va a estar bien. Lloré, drené, y hoy nos estamos ocupando, confiando en Dios y en los exámenes”, escribió en sus historias.

Gesaria: "Un milagro"

Horas más tarde, la animadora posteó otro clip informando que el bulto desapareció como un milagro de Dios. Con lágrimas agradeció a la doctora Alcira Capecchi y Vanessa Ochoa, por guiarla en el proceso y atender todas las dudas que sentía.

“Gracias por atender a mi llamado. Palabra miedo se había apoderado de mí. Gloria a Dios no tengo nada en mi seno, chequeamos ayer y hoy. Mucha gracias”, dijo con lágrimas de emoción, sin revelar más detalles.