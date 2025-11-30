LVBP: En esta fecha llegarán varios grandeligas a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Leones del Caracas vive una de sus peores temporada de la última década, el equipo capitalino le queda un mes para poder recomponer el camino hacia el Round Robin, ya que la novena melenuda está en el fondo de la tabla. Aunque su esperanza llegará en la primera semana del mes de diciembre.

Tres leones para para manada

Según Luis Sojo, gerente deportivo de Leones, habló sobre la incorporación de Salvador Pérez, quién formará parte del lineup para el encuentro ante Caribes de Anzoátegui del próximo 04 de diciembre.

"Salvy" vestirá su tercera camiseta como pelotero activo en la LVBP, luego de haber pasado por Tiburones de La Guaira, y por las ya mencionadas Águilas del Zulia. De por vida en Venezuela, el receptor batea para .329/.375/.516/.891, y además, fue Novato del Año en la campaña 2012/13. Sin duda, un toletero de altísimo nivel el que recibirá Leones.

Problemas para definir las posiciones

Asimismo, la cuenta de Instagram, beisbolplay, señaló en su reporte, que los también grandeligas, Orlando Arcia y Freddy Fermín, se incorporarán al equipo en la primera semana del último mes de la temporada regular.

Pero el problema para Leones será en el campocorto, ya que con la llegada de Arcia al roster, los Leones deberán determinar quién ocupará el puesto principal en el campocorto y cómo distribuirán los turnos y la presencia defensiva en el cuadro interior, no solo de estos tres toleteros, sino de los demás jugadores que salen a la defensa.