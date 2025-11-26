LVBP: Salvador Pérez se incorporará a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Grandísimas noticias para los Leones del Caracas. Según reporta el reconocido periodista Efraín Zavarce, quien pertenece al circuito radial de Leones, la divisa capitalina le dará la bienvenida al histórico grandesligas venezolano Salvador Pérez desde la próxima semana.

"La gerencia deportiva de Leones del Caracas espera la incorporación de Salvador Pérez para la próxima semana", reza el tuit con el que Efraín Zavarce adelanta la llegada de un pelotero que, sin duda alguna, revolucionaría el lineup del cuadro melenudo.

Salvador Pérez, a debutar con Leones

El pasado sábado 20 de septiembre de 2024, los Leones del Caracas anunciaron la llegada de Salvador Pérez al equipo capitalino vía cambio, desde las Águilas del Zulia, equipo al que llegaron los lanzadores Samuel Pérez, Dahian Santos y César Perdomo.

En el momento en el que haga su debut con los melenudos, "Salvy" vestirá su tercera camiseta como pelotero activo en la LVBP, luego de haber pasado por Tiburones de La Guaira, y por las ya mencionadas Águilas del Zulia. De por vida en Venezuela, el receptor batea para .329/.375/.516/.891, y además, fue Novato del Año en la campaña 2012/13. Sin duda, un toletero de altísimo nivel el que recibirá Leones.