LVBP: Magallanes despierta luego del cambio de coach de bateo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 ha sido un verdadero martirio para la ofensiva de los Navegantes del Magallanes. Los filibusteros han gozado de un pitcheo de élite para nuestro campeonato, pero sostiene los peores números colectivos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en lo que al renglón ofensivo se refiere.

Después de 33 juegos disputados, los "eléctricos" batean para promedios flojos de .242/.339/.360/.699, siendo últimos del torneo en cada uno de los apartados. Son también la divisa con menos inatrapables conectados (264); con menos extrabases (69); y con menos carreras anotadas (141).

Ante este pobre rendimiento, el equipo carabobeño tomó la decisión de prescindir de los servicios de Ender Chávez, quien fungió como coach de bateo de "La Nave" hasta la mañana de este martes 25 de noviembre. Sorprendentemente, el primer juego después de este movimiento resultó ser sumamente productivo para Magallanes.

La vida sin Ender empieza bien

Luego de la salida de Ender Chávez de su cargo, Magallanes nombró a Kleininger Terán como nuevo coach de bateo. En el primer juego de Terán al mando, los turcos fueron realmente una máquina ofensiva, que no tuvo ningún tipo de piedad ante el pitcheo de Cardenales de Lara.

La novena filibustera produjo la impresionante cantidad de 15 imparables, y además logró fabricar 12 carreras, para superar con firmeza al conjunto crepuscular y regresar a la senda del triunfo. De los nueve jugadores que estuvieron en el lineup abridor, ocho conectaron al menos un hit, siendo Renato Núñez el único que no pudo sumar.

Adicional a esto, Magallanes conectó par de cuadrangulares (Ángel Reyes y Luis Suisbel), y se fue de 12-7 en turnos con gente en posición anotadora. Sin duda, una versión fresca de la ofensiva naviera, que sin embargo no debe ser vista como definitiva, ya que el problema a lo largo de la temporada ha sido justamente la inconsistencia en este apartado.