¡Historia! Luisangel Acuña se convierte en el primer pelotero de la era moderna con esta cifra de jonrones en un juego

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) goza de una rica historia, no obstante, lo acaba de hacer Luisangel Acuña no se había visto anteriormente en esta era moderna, entrando en los libros de récords de la pelota.

La "Presión" guió la paliza de los Cardenales de Lara ante los Bravos de Margarita 21 carreras por 9 con una noche memorable de cuatro batazos de vuelta completa.

¿Desde cuándo un jugador no conectaba cuatro vuelacercas en un juego de la LVBP?

El grandeliga atraviesa una campaña inolvidable y aunque no se caracteriza por ser un bateador de poder, está noche se vistió de héroe con esos cuatro bambinazos y siete carreras empujadas, convirtiéndose evidentemente en el más destacado del encuentro.

De esta manera, Luisangel Acuña fue el primer pelotero en lograr una jornada de cuatro jonrones desde Russell Rac en 1956, siendo el primero en la era moderna de la pelota rentada venezolana, según el medio "Escriturados".

Luisangel Acuña elevó sus números en esta postemporada:

La "Presión" acumula seis indiscutibles en este Round Robin y cinco son extarabases, sumando un doble aparte de sus cuatro cuadrangulares. De esa forma aumentó su promedio a .316 y llegó a ocho empujadas.

Por su parte la organización "Crepuscular" extendió su invicto a cuatro encuentros y se mantienen en la cima de la tabla de posiciones.