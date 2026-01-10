LVBP

LVBP: Navegantes del Magallanes sigue sin producir ofensivamente en el Round Robin

El conjunto de la nave turca necesita encontrar su mejor versión ofensiva en esta parte crucial de la postemporada

Por

Meridiano

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 03:06 pm
LVBP: Navegantes del Magallanes sigue sin producir ofensivamente en el Round Robin
Foto: Elio J. Miranda | Prensa Magallanes BBC
Suscríbete a nuestros canales

El inicio del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2025/2026 no ha sido el esperado para los Navegantes del Magallanes. La organización sigue sin conocer la victoria en estas instancias y la preocupación y la crítica por parte de sus fanáticos toma aún más fuerza, entendiendo que es un calendario corto y que su oportunidad de clasificar a la gran final estaría en peligro.

NOTAS RELACIONADAS

El conjunto de la nave turca no ha podido mostrar su mejor versión colectiva; más allá de los resultados y lo que sale reflejado en la tabla, los dirigidos por Yadier Molina enfrentan un problema evidente que ha condicionado su desempeño a través de la falta de ofensiva.

Tras tres encuentros disputados, la franquicia ha tenido dificultades para generar carreras de forma constante. La ausencia de batazos oportunos y la baja efectividad en el plato han puesto presión adicional sobre el pitcheo.

Navegantes del Magallanes y su falta de ofensiva

Las cifras reflejan con claridad el momento que atraviesa la ofensiva del Magallanes sobre el terreno de juego. En 99 turnos al bate, el equipo apenas ha podido fabricar 10 carreras, una producción que lo ubica en el último lugar de la postemporada en ese departamento.

Asimismo, suman solo 21 imparables conectados, con cinco dobles y un único cuadrangular, números que evidencian la falta de poder y contacto sostenido para tratar de colocar corredores en las bases y así desgastar a los lanzadores rivales.

De igual forma, el bajo rendimiento también se observa en las estadísticas de carreras impulsadas, donde el Magallanes acumula apenas 10 remolcadas. El promedio colectivo de .211 confirma las dificultades que llaman la atención dentro de un roster que está cargado de peloteros con jerarquía y experiencia tanto en la LVBP como en la MLB.

Finalmente, no cabe duda de que los Navegantes del Magallanes tendrán que hacer los respectivos ajustes lo antes posible, no solo para mejorar ofensivamente, sino para tener la oportunidad de ganar una gran cantidad de compromisos en los próximos días.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Breeders' Cup Barcelona Rodrygo Real Madrid
Sabado 10 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol