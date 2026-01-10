LVBP: Magallanes ejecuta cambios en su roster tras el alarmante inicio en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Navegantes del Magallanes sigue sin conocer la victoria en lo que va del Round Robin 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Las principales razones de este alarmante rendimiento se deben a la falta de efectividad de su cuerpo de relevistas y a la producción ofensiva.

En este contexto, el conjunto de la nave turca realizó diversos cambios antes del compromiso del viernes 9 de enero ante los Caribes de Anzoátegui, en los que resalta el lanzador dominicano, Oliver Ortega. Además, la información fue confirmada por el gerente deportivo, Federico Rojas Zabolotnyj, quien explicó que Ortega ya no forma parte del equipo, según el periodista Santiago Cartaya.

De acuerdo con el directivo, la gerencia se encuentra evaluando nuevas opciones para sumar un pitcher que pueda integrarse lo antes posible y responder a las exigencias competitivas que representa lanzar en la postemporada del circuito criollo.

Navegantes del Magallanes – Round Robin

Sin embargo, lo que llama la atención de este movimiento es que el derecho de 29 años solo vio acción en un juego, en el que no pudo retirar a ningún bateador, permitió una carrera y concedió tres boletos.

Aunque el historial de Ortega incluía experiencia en las Grandes Ligas, su paso por la LVBP fue demasiado breve para generar confianza. Pero al tratarse de la postemporada, ningún equipo puede darse el lujo de perder una gran cantidad de encuentros, tomando en cuenta lo reducido que es el calendario.

Finalmente, no cabe duda de que la gerencia de los Navegantes del Magallanes está buscando solucionar sus debilidades lo más rápido posible y la salida de Oliver Ortega, a pesar de que no pudo jugar por un lapso de tiempo considerable, es un claro ejemplo del trabajo que están realizando para ganar de manera inmediata en el Round Robin.