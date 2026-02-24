¿Victoria asegurada?: El ejemplar que estrena cuadra con Di Luca y desafía a la lógica este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La duodécima competencia del domingo en La Rinconada, tradicional sexta válida del 5y6 nacional, acapara la atención del público. Esta prueba, conocida como la "carrera de los acumulados", reúne a ejemplares de cinco y más años, debutantes o no ganadores. En este lote destaca Gran Azabache, purasangre que iniciará una nueva etapa en su campaña desde el puesto de pista 12.

Nuevo establo y monta de confianza: La Rinconada

El ejemplar, ahora bajo la preparación de Vicenzo Di Luca, contará con el jinete aprendiz Kelvin Aray. Con un hándicap de 55 kilos, el hijo de Roger Rocket en Pinky del Prado busca su primer triunfo tras once actuaciones en el óvalo caraqueño. El castaño, nacido en el Haras Los Caracaros y defensor de las sedas del Stud “DCA”, llega a este compromiso tras finalizar en el séptimo lugar en su penúltima salida, a poco más de nueve cuerpos del ganador.

El obstáculo invisible: Los 98 días y el cólico

Más allá de la pista, Gran Azabache enfrenta un desafío mayor: su salud. El ejemplar debió retirarse de su compromiso pautado para el pasado 23 de noviembre del 2025 debido a un cuadro de cólico. Tras 98 días de ausencia, surge la duda sobre si este periodo fuera de competencia resultó suficiente para su total recuperación.

Una estadística implacable

Los números en torno a esta condición médica son claros y sirven de alerta para los apostadores. De los últimos 75 ejemplares que sufrieron cuadros de cólico, apenas cinco lograron la victoria en su regreso. Esta realidad estadística no busca descartar al competidor, pero sí ofrece un dato de valor para el análisis de las jugadas en el cierre de la jornada dominical.