WBC: Eugenio Suárez ante el reto de mejorar sus números del Clásico Mundial 2023

A pesar de que la Selección de Venezuela cayó de manera dolorosa en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2023, varios peloteros tuvieron actuaciones fenomenales a nivel ofensivo. Uno de esos fue Eugenio Suárez, quien está más que seguro que la edición de este 2026 será muchísimo mejor para él y el combinado nacional.

Geno quiere ganarle a todos

Durante aquella edición del Clásico Mundial, Geno se encargó de cubrir la tercera base, algo que probablemente repetirá dentro de pocos días. De hecho, cabe recordar que su competencia en dicha posición fue el veterano Eduardo Escobar, uno de los mejores guantes del momento.

La ofensiva venezolana fue temible en ese torneo, y justamente el nombre de Eugenio Suárez finalizó como colíder del equipo en el apartado de carreras impulsadas y, además, el líder absoluto en cuanto a promedio al bate y hits.

Números de Eugenio Suárez en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

4 juegos

14 turnos al bate

7 hits

1 jonrón

6 carreras impulsadas

2 carreras anotadas

1 base por bolas

5 ponches

.500 AVG

.533 OBP

.714 SLG

1.247 OPS

Ahora, el oriundo de Ciudad Piar está ante el reto de no solo de mejorar sus estadísticas en el Clásico Mundial, sino también de ser uno de los guías para que Venezuela quede campeona por primera vez.

"Hay que ganarle a todo el mundo. Quedar campeón, en el nombre de Dios", dijo en un video publicado por el reportero Luis Sánchez, previo a un entrenamiento con los Rojos de Cincinnati en el Spring Training.