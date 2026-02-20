MLB: Eugenio Suárez promete histórica cifra para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez está de vuelta en casa y los fanáticos de Rojos de Cincinnati ya sueñan con una campaña histórica. El venezolano está preparado para asumir uno de los retos más importantes de su carrera. De lograrlo, sería un hito histórico para la franquicia en Grandes Ligas.

Suárez reconoció que la afición le ha gritado algo interesante: "Es divertido escucharlos decir que voy a batear 50 o 60 jonrones con los Rojos de Cincinnati esta temporada". Sin embargo, el venezolano lo pensó bien y asume el reto: "Es muy gracioso, pero lo tomo muy en serio".

Eugenio toma con seriedad el entusiasmo de la ciudad, asegurando que el apoyo del público será clave. Con 189 jonrones de por vida en el Great American Ball Park, Suárez confía que sea favorable. Su segunda aventura en Rojos de Cincinnati tiene un objetivo muy claro.

Eugenio Suárez y su rendimiento con Rojos de Cincinnati

Durante siete temporadas con Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez se consolidó como una pieza ofensiva temida en MLB. Su récord de 49 jonrones en 2019 es el testimonio de su capacidad para castigar; acumuló 189 vuelacercas que lo mantienen en la memoria del club.

Para esta nueva etapa en 2026, se espera que el venezolano retome su rol como el principal motor de la alineación. Su familiaridad con el estadio le otorga una ventaja competitiva, permitiéndole proyectar una producción que supere nuevamente los 35 bambinazos.

Suárez será el hombre clave en momentos de máxima presión gracias a su veteranía y liderazgo en el clubhouse. El equipo confía en que su guante en tercera base y su bateo oportuno sean los pilares necesarios para que Cincinnati compita por el banderín de su división.

Proyección de Eugenio Suárez con Rojos de Cincinnati en 2026

Eugenio Suárez presenta una proyección explosiva para la temporada 2026. Su regreso a Cincinnati solo le da buenos números para una campaña donde será el hombre más importante de la alineación. Proyecta 30 HR según Baseball-Reference, pero seguramente tendrá muchos jonrones más, acercándose a los 50 prometidos.

Proyección de Suárez en 2026:

- 525 turnos, 74 anotadas, 124 hits, 25 dobles, 1 triple, 30 jonrones, 91 impulsadas, 4 bases robadas, 47 boletos, 169 ponches, .236 promedio, .308 OBP, .459 SLG, .767 OPS