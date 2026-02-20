El Spring Training de la MLB iniciará con estos juegos

Suscríbete a nuestros canales

Luego que la temporada 2025 tuvo uno de los mejores cierres de toda la historia, las expectativas con respecto al venidero torneo son bastante altas y la preparación de cada una de las franquicias que peleará por el título comienzan oficialmente este viernes, 20 de febrero. Por ende, te mostraremos cuáles serán los primeros duelos del Spring Training 2026 en la MLB.

10 novenas, distribuidas entre seis de la Liga Americana y cuatro de la Liga Nacional, darán apertura a los entrenamientos primaverales.

Juegos para hoy en el Spring Training de la MLB:

- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 2:05pm.

- Medias Blancas de Chicago vs Cachorros de Chicago 4:05pm.

- Reales de Kansas City vs Rangers de Texas 4:05pm.

- Cascabeles de Arizona vs Rockies de Colorado 4:10pm

- Padres de San Diego vs Marineros de Seattle 4:10pm.