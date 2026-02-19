Próximos juegos y horarios de la Copa del Rey de Baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputa hasta el 22 de febrero desde el moderno Roig Arena, escenario que reúne a los ocho mejores clubes de la Liga ACB. Equipos como Valencia Basket, Real Madrid, Barça o Unicaja, compiten por el título en la histórica 90ªedición del torneo.

En Venezuela la competencia se disfruta completa en vivo y en exclusiva por MeridianoTelevisión. Además, está disponible en señal abierta, streaming gratuito y plataformas HD:

Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Sigue la emoción de este gran eventodeportivo por el canal de los especialistas en deportes.

https://www.instagram.com/p/DU86BvgkXyS/

Calendario de juegos

- Jueves 19 de febrero: Valencia Basket 95 vs 84 Joventut Badalona

- Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / EN DESARROLLO

Próximos encuentros

- Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30

p.m. - inicio 1:00 p.m.

- Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m.

- Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m.

- Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m.

- Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m.

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo enMeridiano Televisión.