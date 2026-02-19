Liliana Rodríguez quiso internarse por problemas con las bebidas alcohólicas

Suscríbete a nuestros canales

Con mucha transparencia Liliana Rodríguez habló de su problema con las bebidas alcohólicas con todos sus seguidores en directo para Instagram. La hija de Lila Morilo y “El Puma” se vio obligada a dejar de beber para recuperar su sobriedad.

Según su relato fue una decisión forzada luego de Fin de Año, debido a los malos hábitos que tenía al momento de ingerir alcohol. Se caracterizó como una persona que se bebía la botella completa en vez de uno o dos tragos.

Cuarenta días ha pasado Liliana Rodríguez sin una gota de alcohol en su cuerpo y ha notado los beneficios en poco tiempo como dormir mejor, coordinar sus pensamientos, pensar antes de hablar, sentirse más saludable y una mejor conducta.

Liliana Rodríguez quiso internarse

Por su problema con las bebidas consideró junto a su familia internarse en un centro para alcohólicos en Estados Unidos por un par de semanas, sin embargo, desechó la idea y apostó a tener voluntad para dejar de hacerlo.

“Estaba decidida a retirarme el tiempo que necesario para reencontrarme conmigo misma y dejar el mal habito de la vida, yo me puedo tomar dos o tres y paro. ¡Mentira!”, expresó.

Liliana se apegó a la palabra de Dios para superar su descontrol con el Whiskey. Afirmó tener fuerza para ver a los otros tomar y ella no hacerlo.

Cambio de conducta tras dejar de beber

Además de los cambios evidente en su bienestar, explicó que hubo un cambio de conducta importante tras dejar de beber, pues aseguró que en ocasiones se le veía agresiva al hablar.

Sin embargo, ahora luce serena y calmada al explicar algo. Ha retomado rutinas para retroalimentarse como leer libros y retomará sus ejercicios. Asimismo, sentenció que no es normal una persona que duré hasta dos días en una cama para recuperarse del alcohol.