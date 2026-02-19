Fútbol Internacional

Julián Álvarez será jugador de Barcelona afirman desde Argentina

Julián Álvarez actualmente tiene un contrato con el Atlético de Madrid vigente hasta 2030

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 03:00 pm
Julián Álvarez será jugador de Barcelona afirman desde Argentina
Foto: Cortesía
La temporada 2025-26 está dejando muchas conclusiones para el FC Barcelona de cara a lo que necesita a futuro. Con la salida de Robert Lewandowski al cierre de la campaña y Ferrán Torres sin el peso para ser el titular indiscutible, el club sigue analizando el mercado, entre los que destaca Julián Álvarez.

El argentino está en la lista y no es una información nueva. Más bien, se lleva asociando al delantero con el cuadro culé desde hace meses, por el interés denodado en el equipo por el ariete.

En medio de este contexto, han surgido nuevos apuntes del tema y vienen desde Argentina, desde donde han expresado que Julián Álvarez será jugador azulgrana para la siguiente campaña, una vez se complete el Mundial 2026. 

¿Cuáles son los detalles que acercan a Julián Álvarez con Barcelona?

El encargado de poner el tema sobre la mesa fue el periodista Hugo Balassone, quien lo hizo en 'Radio La Red' que el argentino quiere "ir a un equipo que pueda ser campeón".

"Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal. Su ciclo en el Atlético de Madrid está cumplido. No ha sido buena la temporada de él, pese a marcar un gol. Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título", dijo inicialmente Balassone.

Y agregó: "El estímulo para Julián es ir a un equipo que pueda ser campeón. Es cierto que puede ganar la Copa del Rey el Atlético de Madrid, pero no ha sido el paso esperado. Julián Álvarez, esto lo puedo confirmar, después del Mundial va a jugar para mí en uno de los mejores equipos del mundo. ¿Te imaginás a Yamal y Julián adelante?".

Hay que recordar que Julián Álvarez actualmente tiene un contrato con el Atlético de Madrid vigente hasta 2030, razón que pone sobre la mesa que el precio de salida para Barcelona sería elevado para estos tiempos y además llevaría a protagonizar probablemente una compleja negociación con la institución colchonera. 

