Javier Tebas defendió a Barcelona por el 'Caso Negreira': "No compraron árbitros"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha caracterizado por ser una figura que cada vez que habla deja titulares por todos lados. Muchas de sus expresiones son de aquellas que abren debates. La más reciente no fue la excepción, cuando se refirió al denominado 'Caso Negreira' por el que sigue investigado el Barcelona.

El mandatario de la competición doméstica dejó sus dichos en una entrevista para ABC, donde repasó sus posturas actuales por todas las versiones que rodean la investigación.

Inicialmente, el presidente se ufanó de haber sido de los primeros en acercarse al caso: "Estamos en un estado de derecho y las normas son las que son. Ya fuimos los primeros en ir a la fiscalía, no fue el Real Madrid, y hemos seguido estando de acuerdo con Derecho".

Y agregó: "Y luego hay un tema de Ley del Deporte que yo no lo hago, que hay una prescripción a los tres años de los hechos. He abogado porque las prescripciones de este tipo de delitos sean de muchos más años. Pero lo que también está claro es que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato".

Javier Tebas no ve recorrido penal sobre Barcelona

La charla fue al punto en el que se le pidió a Tebas aclarar si Barcelona pagaba a uno de los cuatro exvicepresidentes del CTA para luego comprar árbitros y quiso separar varios conceptos.

"Y me lo vas a decir a mí que somos los que estamos personados y los que dijimos que esa conducta debería ser condenada con una sanción deportiva. Pero otra cosa es el ámbito penal", apuntó.

Luego expresó: "Y decir que se compraban árbitros y que si no le pitan un penalti a Vinicius en Pamplona era culpa de Negreira, como si no me equivoco dijo Florentino en una asamblea de socios... Con eso estoy absolutamente en contra, porque no es así. Los hechos se tienen que juzgar, se están juzgando y la Justicia en el ámbito penal va a decidir lo que hay, si hay figura delictiva o no".

Hay que recordar que esta investigación a Barcelona va a cumplir tres años desde su inicio, cuando en marzo de 2023 se apuntaron las primeras indagaciones y aún se espera la resolución del caso.