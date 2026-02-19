Copa del Rey Baloncesto

Laprovittola habla sobre su recuperación y la Copa del Rey de Baloncesto

Por

Meridiano

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 01:07 pm
El base argentino Nicolás Laprovittola (Morón, 1990) habla con la tranquilidad de los veteranos, ya sea para desgranar por qué el Barça, pese a las bajas, tiene opciones de ganar la Copa del Rey en Valencia, o para explicar cómo intenta "jugar de otra manera" después de recuperarse de la grave lesión en la rodilla que sufrió en octubre de 2024, la peor de su dilatada trayectoria.

Jueves 19 de Febrero de 2026
Baloncesto