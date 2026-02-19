Laprovittola habla sobre su recuperación y la Copa del Rey de Baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

El base argentino Nicolás Laprovittola (Morón, 1990) habla con la tranquilidad de los veteranos, ya sea para desgranar por qué el Barça, pese a las bajas, tiene opciones de ganar la Copa del Rey en Valencia, o para explicar cómo intenta "jugar de otra manera" después de recuperarse de la grave lesión en la rodilla que sufrió en octubre de 2024, la peor de su dilatada trayectoria.

Recuerda que en Venezuela toda la Copa del Rey de baloncesto a través de Meridiano Televisión y Meridiano.net