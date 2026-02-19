MLB

MLB: El sindicato de peloteros selecciona a su nuevo director interino

Asumirá en condición de interino, probablemente por un tiempo prolongado 

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 11:04 pm
Un día después de la renuncia de Tony Clark, la Major League Baseball Players Association (sindicato de peloteros) ya seleccionó a su nuevo director ejecutivo interino de manera unánime, el cual se dio a conocer recientemente por la información emitida por el periodista Jeff Passan.

El encargado por tiempo indefinido será el abogado Bruce Meyer, quien fungía como el encargado principal de las negociaciones desde 2018 y quien además, cuenta con más de tres décadas de experiencia con asociaciones de jugadores también en otras disciplinas, como: la NBA, NHL y NFL.

Bruce Meyer centrado en el tope salarial:

Ante las discusiones sobre posibles nuevas directrices referentes a un hipotético implemento de un tope salarial a los peloteros, Meyer, dejo claro que será uno de los temas principales que quiere abordar con el Convenio Colectivo de Trabajo (CBA).

Esto motivado a que es la arista más importante actualmente en el orbe, debido a que los dueños de equipos desean que se pueda implantar y la prioridad es no tener que llegar a una huelga.

¿Hasta cuándo podría permanecer Bruce Meyer como interino?

Aunque la Mlbpa asegura que Meyer estará en ese cargo por tiempo provisional, lo cierto es que la próximas elecciones se efectuarán en el mes de diciembre.

Aunado a eso, el siguiente director ejecutivo asumiría a partir de marzo del próximo año, lo que quiere decir que lo más probable es que este experimentado abogado permanezca como el líder de esta asociación por poco más de un año, como mínimo.

