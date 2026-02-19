MLB: Dodgers anuncian malas noticias con respecto a Brusdar Graterol

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, confirmó una noticia que, aunque se sospechaba en los pasillos, no deja de ser un golpe para el bullpen angelino. El relevista venezolano Brusdar Graterol no estará listo para el inicio de la temporada regular, extendiendo una ausencia desde hace más de un año.

Tras someterse a una cirugía de hombro en noviembre de 2024, Graterol se perdió la totalidad de la campaña 2025. A pesar de las esperanzas iniciales de un regreso temprano en 2026, Roberts fue tajante al señalar que el derecho seguirá una "progresión lenta", priorizando su salud a largo plazo por encima de las urgencias del calendario.

Un proceso de recuperación más lento de lo esperado

La situación de Graterol es delicada. El lanzador de 27 años, conocido por su sinker que supera las 100 millas por hora, no ha tenido una carga de trabajo importante desde 2023. En 2024, los problemas en su hombro derecho limitaron su participación a apenas siete entradas en las Grandes Ligas, seguidas de la intervención quirúrgica en el labrum que lo dejó fuera de combate durante los últimos 15 meses.

"Lo llevaremos con calma", explicó Roberts a los medios especializados. Aunque no se ha reportado un retroceso físico específico, el cuerpo técnico de los actuales bicampeones prefiere no forzar el brazo de un jugador que, cuando está sano, es una garantía en las entradas finales. El equipo aún no ha establecido una fecha definitiva para su retorno al montículo.

Bullpen capaz de lidiar con la ausencia

La ausencia de Graterol obliga a los Dodgers a reajustar su estrategia para los episodios finales. Si bien el venezolano no estaba proyectado inicialmente para el rol de cerrador, su capacidad para generar holds es fundamental. Su historial en Los Ángeles habla por sí solo: una efectividad de 2.69 con 38 holds en cinco temporadas.

Sin el "Lanzallamas de Calabozo", la responsabilidad recaerá en nombres de peso como Edwin Díaz, Tanner Scott, Alex Vesia y el veterano Blake Treinen. Este grupo tendrá la misión de cubrir el vacío de un Graterol que, en su última temporada completa (2023), registró una impresionante efectividad de 1.20 en más de 67 entradas lanzadas.

Un año crucial antes de la agencia libre

Para Brusdar Graterol, esta temporada no solo se trata de regresar al juego, sino de asegurar su futuro profesional. El venezolano está entrando en su último año de control por parte del equipo antes de convertirse en agente libre. Tras haber lanzado solo 181 entradas en los últimos cinco años debido a las constantes lesiones, demostrar que puede mantenerse saludable es vital para sus aspiraciones contractuales el próximo invierno.