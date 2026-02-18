¿Buscas asegurar tu cuadro? Mira cómo queda el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica que buscará un buen dividendo en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada despide el mes de febrero este domingo 22 con su novena reunión del año. La jornada contará con una atractiva programación de 11 competencias, teniendo como plato fuerte una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas.

La sexta carrera, primera válida para el juego del 5y6 es reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

La Rinconada: Una sorpresa 5y6 Datos hípicos

La alazana importada Practical Vale (número 11) es una de las 12 inscritas para la prueba válida, con la monta del destacado jinete profesional Larry Mejías y la preparación de Rohendy Gamez para los colores del Stud Carpino.

La nacida en Nueva York (USA), se perfila como la segunda favorita, y es una sorpresa para Gaceta Hípica, por lo que su última competencia se llevó la victoria con 10 cuerpos de ventaja el día viernes 23 de enero del presente año.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 18 de febrero, el presentado por Gamez galopó suave, en silla publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas