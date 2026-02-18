MLB: Estos son los 10 equipos con más posibilidades de clasificar a la postemporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Major League Baseball está a pocas semanas de comenzar, y las proyecciones ya marcan tendencia. El reconocido portal estadístico FanGraphs publicó sus probabilidades de clasificación a la postemporada y el panorama ofrece certezas, sorpresas y mucha ilusión entre los fanáticos.

Se espera una campaña regular muy disputada en cada una de las divisiones en MLB. Sin embargo, hay varios equipos que forman un grupo de favoritos para estar en la fiesta de los playoffs. En la cima aparecen los Los Angeles Dodgers, con un contundente 99,0 % de probabilidades de avanzar.

Detrás se ubican los Atlanta Braves (83,9 %) y los Seattle Mariners (79,7 %), confirmando que la élite mantiene bases sólidas. Completan los primeros lugares los New York Mets (79,0 %) y los Detroit Tigers (72,0 %), estos últimos como una de las historias más interesantes del análisis estadístico.

Playoffs en 2026

Más abajo en la tabla, pero aún con amplias opciones, figuran los New York Yankees con 69,3 %. La cifra refleja competitividad, aunque también deja claro que no habrá margen para relajarse. Les siguen los Philadelphia Phillies (67,8 %), los Chicago Cubs (62,3 %), los Toronto Blue Jays (60,4 %) y los Boston Red Sox (60,1 %).

Las proyecciones no garantizan resultados, pero sí establecen expectativas para los fanáticos y los mismos jugadores. En ciudades como Nueva York, Boston o Chicago, el porcentaje no solo es un número, ya que es una medida de presión.

Finalmente, la temporada 2026 promete una lucha intensa. Si algo demuestra el informe de FanGraphs es que el margen entre aspirar y quedar fuera puede ser mínimo, por lo que todas las organizaciones deberán dar el máximo de su rendimiento para lograr sus objetivos.