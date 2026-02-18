Heli García Jr.: "Mis dos presentadas deben formar parte de la combinación del 5y6 en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

Heli García Jr. posee una virtud escasa en el hipismo actual: la máxima eficiencia con recursos limitados. El entrenador no desaprovecha las oportunidades que se le presentan. Pese a contar con una caballeriza reducida, su vasta experiencia y dedicación diaria quedan de manifiesto en la condición física de sus pupilos.

Entrevista: Heli García Jr. Presentados La Rinconada

En lo que va de año, el preparador acumula tres presentaciones con un saldo destacado de un tercer lugar. Para este nuevo fin de semana de competencias, García Jr. afinó los detalles de dos ejemplares con claras opciones de éxito dentro del 5y6 nacional.

Ambas piezas representan la oportunidad ideal para que el profesional logre su primera victoria de la temporada 2026.

¿En la cuarta válida, Oklahoma con la silla de Luis Funez Jr. en recorrido de 1.100 metros Que nos puede decir?

- Esta yegua compite en el lote de ganadoras de una y dos carreras; en este grupo, Oklahoma figura como ganadora de un compromiso. En teoría, Rompeparadigmas surge como la opción lógica para las combinaciones.

Sin embargo, en caso de buscar un respaldo, sugiero a mi pupila. La yegua se encuentra en excelente condición física y mantendrá un fuerte asedio en los tramos finales de la competencia

Y luego en la quinta válida, Victoria de Oro nuevamente con el descargo de Luis Funez Jr.

- La quinta válida presenta un lote de calidad donde sobresale una corredora importada con excelentes trabajos matutinos y la rendidora Waya Waya. No obstante, al incluir a mi representada, se completa la fórmula ideal para asegurar esta carrera del 5y6 nacional. Muchas gracias por el apoyo; la cita es este domingo en La Rinconada.