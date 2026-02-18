MLB: Aaron Judge confía en la planificación de los Yankees para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada muerta no fue sencilla para Aaron Judge. El capitán de los New York Yankees vivió semanas de incertidumbre mientras la organización parecía inmóvil en el mercado de agentes libres que se movía con rapidez y que los principales jugadores escojan otros destinos para el 2026.

Durante los primeros compases del receso, la gerencia no realizó movimientos de alto impacto, como era de esperarse. Eso encendió dudas y críticas entre aficionados y analistas, especialmente después de una campaña 2025 que dejó muchas sensaciones negativas. Por lo tanto, el capitán, referente dentro y fuera del clubhouse, no ocultó su incomodidad ante la falta de refuerzos para pelear por sus principales objetivos.

Aaron Judge – Yankees de Nueva York

Con el paso de los días, el panorama comenzó a cambiar. La confirmación del regreso de Trent Grisham y Cody Bellinger modificó el ambiente en el equipo. Aunque en un inicio las decisiones generaron polémicas, la continuidad de ambos jardineros aporta profundidad defensiva y variantes ofensivas en la parte alta de la alineación.

Ahora, el discurso del “juez” es distinto. Más sereno y convencido, entiende que pueden mejorar lo realizado el año pasado y que necesitan piezas que encajen en una estructura competitiva para ser uno de los favoritos a ganar la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, en Nueva York no basta con competir; hay que aspirar a todo y más cuando tienen más de una década sin ganar la Serie Mundial. La temporada 2026 asoma como una oportunidad para reivindicar el proyecto y demostrar que, a pesar de no hacer grandes firmas, el conjunto neoyorquino tiene argumentos para soñar con un nuevo título.