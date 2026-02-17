Nadia Ferreira presume de su pancita de embarazada

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente la presentadora y exreina de belleza, Nadia Ferreira anunció su segundo embarazo junto a su esposo Marc Anthony, una noticia que mantiene feliz a la pareja.

A pocos días de compartir la grata noticia con sus seguidores, la paraguayana de 27 años presumió de su pancita tras bastidores de Premio Lo Nuestro. Fue durante los ensayos generales de la producción que un lente captó su avanzado embarazo.

Univisión publicó el momento exacto en que Nadia Ferreira llegaba para unirse a los preparativos con una sonrisa en su rostro mientras era acompañada por su equipo de trabajo.

Como es de esperarse, su embarazo fue lo que llamó la atención de las personas. Rápidamente el clip se ha vuelto lo más comentado previo a la ceremonia.

¡Crece la familia de Marc Anthony!

A través de una publicación en Instagram, el salsero de éxitos como “Valió la pena”, “Ahora quién” y “Vivir mi vida”, hizo público una fotografía donde la exreina de belleza muestra su embarazo mientras su hijo Marquito y Marc posan su mano sobre la barriguita.

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió en la postal.

Marc Anthony se ha caracterizado por ser un hombre familiar, anteriormente ha hablado de sus siete hijos, siendo su mayor fuente inspiración y felicidad. "Mis hijos son la vida, todo, el futuro, mi inspiración, el amor, la felicidad, el aire", expresó.