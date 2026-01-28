Marc Anthony y Nadia Ferreira están en la dulce espera de su segundo hijo

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de su tercer aniversario de bodas, Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron la feliz noticia de la llegada de su segundo hijo.

A través de una publicación en Instagram, el salsero de éxitos como Valió la pena, Ahora quién y Vivir mi vida, hizo público una fotografía donde la exreina de belleza muestra su avanzado embarazo mientras su hijo Marquito y Marc posan su mano sobre la barriguita.

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió en la imagen que ha alcanzado más de 300 mil me gustas y 5 mil comentarios de felicitaciones por la llegada de nuevo a la familia.

Anteriormente, Marc Anthony ha hablado de sus siete hijos, siendo su mayor fuente inspiración y felicidad. "Mis hijos son la vida, todo, el futuro, mi inspiración, el amor, la felicidad, el aire", expresó.

Los hijos de Marc Antony

A lo largo de su vida, Marc ha tenido múltiples relaciones amorosas con distintas mujeres con las cuales ha dejado plantada su descendencia. La primera pareja formal fue Debbie Rosado, con quien tuvo a su primogénita Arianna Muñiz y adoptó Chase Muñiz, a diferencia de sus otros hijos, estos están alejados de la vida pública.

Dayanara Torres fue la siguiente mujer en la vida del intérprete, un amor que estuvo en boca de todos y del cual nacieron, Cristian Marcus y Ryan Adrián.

Por su puesto, uno de sus amoríos más sonados y duradero es con Jennifer López, un matrimonio que de principio a fin dio de que hablar; del matrimonio tuvieron a los gemelos Maximilian David y Emme Maribel.

Y, por último, Nadia Ferreira, su actual esposa que en el 2023 dio a luz a su primer hijo Marquito.