Baja sensible para Dominicana: Brayan Bello regresa a los Medias Rojas

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El lanzador derecho Brayan Bello se reincorporó este viernes al campamento de entrenamientos de los Medias Rojas de Boston en Fort Myers, Florida. Con este movimiento, queda oficialmente descartada su participación en el resto del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, incluso si la República Dominicana logra avanzar a las rondas finales.

La confirmación de su regreso a la actividad de pretemporada en la MLB llegó rápidamente: en el portal oficial de las Grandes Ligas, Bello aparece anunciado como el abridor de Boston para el encuentro de Spring Training de este sábado contra los Bravos de Atlanta.

Prioridad a la temporada regular

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, explicó desde Miami que la decisión se tomó en conjunto con la organización de los Medias Rojas. Cruz aseguró que entendieron los requerimientos de Boston, fundamentados en que Bello se encuentra ligeramente atrasado en su ritmo de preparación física para la venidera campaña, por lo que requiere sumar entradas de trabajo de manera controlada.

Por su parte, el periodista de ESPN, Enrique Rojas, informó a través de sus plataformas digitales que la posibilidad de que el lanzador regrese con el conjunto quisqueyano es prácticamente nula, cerrando un capítulo que, aunque breve, fue sumamente exitoso para el jugador.

Una despedida con balance positivo

Bello se marcha del torneo tras haber sido una pieza clave en la clasificación de su país. El oriundo de Samaná se anotó la victoria en el contundente triunfo dominicano por 10-1 sobre Israel, una apertura en la que dominó a placer durante cinco entradas, permitiendo apenas un imparable y recetando siete ponches.

Al llegar a Fort Myers, el serpentinero de 26 años manifestó que comprende la postura de su equipo de Grandes Ligas. "Entiendo la petición sobre mi calendario de preparación", afirmó, al tiempo que mostró su respaldo hacia Luis Severino. Severino es el lanzador proyectado para abrir una posible semifinal, en caso de que Dominicana logre superar su compromiso de cuartos de final frente a Corea del Sur.

El as de la rotación en Fenway Park

El cuidado que los Medias Rojas están teniendo con Bello responde a su importancia estratégica dentro de la franquicia. Durante la temporada 2025, el derecho se consolidó como el pilar de la rotación de Boston tras completar 29 aperturas y registrar una foja de 11 victorias por 9 derrotas.

Bello terminó el año pasado con una sólida efectividad de 3.35 en 166.2 entradas lanzadas, sumando 124 ponches y un excelente WHIP de 1.24. Ante la baja de otros brazos importantes en la organización, el equipo de Massachusetts no quiere correr riesgos innecesarios con la salud de quien consideran su lanzador número uno para el Opening Day de 2026.