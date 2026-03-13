WBC: Fernando Tatis Jr. persigue este récord

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Fernando Tatis Jr. asume el protagonismo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Tras una actuación destacada en la fase de grupos con la selección de República Dominicana, el jardinero de los Padres de San Diego se ubica en una posición privilegiada para romper el récord histórico de carreras impulsadas en una sola edición del torneo.

Con 11 remolques acumulados hasta ahora, Tatis Jr. no solo lidera la ofensiva de su país, sino que acecha la marca absoluta que ostenta el japonés Masataka Yoshida.

El camino hacia el récord de Masataka Yoshida

El actual registro máximo de carreras empujadas en un Clásico Mundial pertenece a Masataka Yoshida, quien en la edición de 2023 sumó un total de 13 impulsadas para Japón. Detrás de él se encuentra el neerlandés Wladimir Balentien, que logró 12 en el certamen de 2017.

Fernando Tatis Jr. ha igualado ya la cifra de 11 remolques con las que acumula nen el choque ante Korea, una estadística que comparte históricamente con Trea Turner (Estados Unidos, 2023) y Taekyun Kim (Corea del Sur, 2009). Sin embargo, lo relevante en esta edición 2026 es que el dominicano ha alcanzado esta y todavía resta parte del juego de Cuartos de Final y una hipotética semifinal y final.

El rival directo en la estadística

La lucha por el liderato de remolcadas no es exclusiva de "El Niño". El surcoreano Bo Gyeong Moon también registra 11 carreras impulsadas en lo que va del torneo 2026.

La ventaja para Tatis Jr. reside en el poderío ofensivo de la alineación dominicana, que suele generar constantes situaciones de tráfico en las bases, permitiendo que el bateador derecho encuentre oportunidades frecuentes para sumar estadísticas.