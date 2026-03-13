WBC: Esta podría ser la razón de la negativa del seguro a José Berríos

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La rotación de los Azulejos de Toronto ha recibido una noticia que altera los planes de la organización para el inicio de la temporada 2026. El mánager del equipo, John Schneider, confirmó que el lanzador puertorriqueño José Berríos viajará este martes para someterse a una evaluación con el Dr. Keith Meister, especialista de renombre en lesiones de codo.

Esta decisión surge a raíz de una inflamación persistente en el codo de lanzar del derecho. Aunque inicialmente la directiva de Toronto proyectó un mensaje de calma, asegurando que no existía preocupación por una lesión de gravedad, el hecho de buscar una segunda opinión con un experto en cirugías reconstructivas sugiere que el panorama es más complejo de lo admitido previamente.

Incertidumbre sobre la salud de José Berríos

El historial de durabilidad de Berríos ha sido uno de sus mayores activos desde su llegada a Canadá. Sin embargo, la inflamación actual ha frenado su preparación en el Spring Training. La visita al consultorio del Dr. Meister es interpretada en el entorno de las Grandes Ligas como una señal de alerta máxima, ya que este especialista suele intervenir en casos que requieren procedimientos quirúrgicos o rehabilitaciones prolongadas.

Si los resultados del martes confirman un daño estructural, los Azulejos perderían a uno de sus brazos más consistentes. Hasta ahora, el equipo se había mostrado optimista, pero la necesidad de estudios especializados debilita esa confianza inicial y obliga a la gerencia a evaluar alternativas inmediatas en el mercado o dentro de su sistema de granja.

Berríos estaba llamado a unirse al Team Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, pero el seguro le negó el permiso, lo que cobra sentido al saberse que el boricua presenta molestias en su codo.

La posible ausencia de Berríos impacta directamente en la gestión de los brazos jóvenes y la profundidad del cuerpo de abridores. Un nombre clave en esta ecuación es Trey Yesavage. La organización tenía el plan de limitar sus entradas para proteger su desarrollo a largo plazo; no obstante, la urgencia de cubrir aperturas de calidad podría forzar a Schneider a utilizarlo con mayor frecuencia de la prevista.