Boston Red Sox: La nueva potencia del Clásico Mundial

Para los fanáticos de los Red Sox, el WBC no es solo un torneo de naciones, es un adelanto de lo que podría ser una temporada 2026 explosiva en Fenway Park

Por

Eimy Carta
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 10:12 am
Si el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 fuera un barómetro de profundidad de nómina, los Boston Red Sox estarían en una categoría propia. Mientras los campos de entrenamiento en Florida lucen inusualmente vacíos, las banderas de Boston dominan el panorama internacional: el equipo de Massachusetts ha impuesto un récord al meter a 11 de sus jugadores en los cuartos de final, la mayor cantidad para cualquier organización de las Grandes Ligas en este torneo.

La invasión de los Patirrojos

La presencia de Boston en la fase de eliminación directa es total y global. Desde el bullpen hasta el jardín central, los jugadores dirigidos por Alex Cora están siendo protagonistas en casi todas las selecciones favoritas al título.

Los nombres que avanzan:

  • EE. UU.: El prospecto sensación Roman Anthony, quien hizo historia como el estadounidense más joven en conectar un jonrón en el WBC (21 años), y el relevista Garrett Whitlock.

  • Venezuela: Una colonia roja con el receptor Willson Contreras, el recién llegado Ranger Suárez y el jardinero Wilyer Abreu.

  • República Dominicana: Brayan Bello, quien viene de una apertura dominante de 5 innings y 7 ponches contra Israel.

  • Japón: El veterano de mil batallas Masataka Yoshida.

  • Italia y Puerto Rico: Los brazos de Greg Weissert y Jovani Morán, respectivamente, han sido fundamentales para sus selecciones.

Claroscuros: eliminaciones con honor

No todo fue celebración. A pesar del éxito colectivo, dos piezas clave del outfield de Boston se despidieron del torneo tras la fase de grupos.

La eliminación más sorpresiva fue la de México, donde Jarren Duran dejó una actuación de superestrella. Duran se despidió con 3 cuadrangulares en apenas 4 juegos, incluyendo una noche histórica de dos vuelacercas contra Estados Unidos. Por su parte, Ceddanne Rafaela también regresa a casa tras la eliminación de los Países Bajos, dejando un vacío en la alineación neerlandesa pero sumando una experiencia invaluable antes del Opening Day. La estrategia de Boston de permitir que su núcleo joven (como Anthony y Abreu) se foguee en el escenario más grande del mundo parece estar rindiendo frutos.

 

Viernes 13 de Marzo de 2026
