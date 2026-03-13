¿Casillas o Courtois? Arbeloa confiesa quién es el mejor de la historia

Suscríbete a nuestros canales

En la previa del enfrentamiento liguero contra el Elche, Álvaro Arbeloa ha generado un terremoto de opiniones en el madridismo.

Al ser cuestionado sobre la jerarquía histórica bajo los tres palos blanca, el actual entrenador no esquivó la pregunta y ofreció una respuesta que prioriza el presente sobre la nostalgia.

"No hay debate"

A pesar de haber compartido vestuario con leyendas de la talla de Iker Casillas, el ex defensor fue tajante al evaluar el impacto de Thibaut Courtois desde su llegada a Chamartín en 2018. Destacó que, aunque ha visto pasar a los mejores del mundo, el nivel del belga es algo sin precedentes.

"He jugado con algunos de los mejores porteros del mundo... Pero lo que hace Courtois no se lo he visto a nadie. No hay debate, seguramente sea el mejor portero de la historia del Madrid. Para mí", afirmó con contundencia.

La comparativa no es sencilla, pero Arbeloa parece basar su juicio en la omnipresencia y seguridad que el belga proyecta en el campo.

Los dos mejores de la historia

Iker Casillas: conquistó 19 títulos con el Real Madrid durante sus 16 temporadas en el primer equipo; entre ellos, tres Champions League y cinco Ligas. Además, es uno de los principales referentes y ejemplos que tiene la cantera merengue.

Thibaut Courtois: Pieza clave en la consecución de las últimas ligas y, sobre todo, el héroe indiscutible de la decimocuarta Champions con una actuación histórica en París. Hasta el momento, acumula 14 títulos con la "Casa Blanca".

Arbeloa matizó que su opinión nace de la experiencia directa. Al haber convivido con la élite del fútbol mundial, su reconocimiento hacia Courtois no busca desmerecer el legado de Casillas, sino poner en valor un rendimiento que, a su juicio, ha alcanzado cotas de perfección técnica y física nunca antes vistas en el Santiago Bernabéu.